Мошенники рассчитались с корейским бизнесменом за биткоины фальшивыми деньгами

Криптоинвестор собирался обменять 2,3 млн дол. в биткоинах на 2 млн евро наличными. Интерес к сделке проявил покупатель из Сербии. Бизнесмены согласились провести обмен в Ницце. На сделке присутствовал покупатель, его приятель и, собственно, криптоинвестор. Однако, после передачи цифровых активов бизнесмен обнаружил, что с ним расплатились фальшивыми деньгами.

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Отмечается, что полиция уже задержала одного из злоумышленников. Это произошло в Каннах. Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины часы за 100 тыс. евро и дорогой автомобиль. Против него открыто дело о мошенничестве, его сообщник пока не задержан.

Напоминим, многие страны мира опасаются легализации криптовалют. Так, к примеру, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

Наряду с этим, агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

А по данным отдельных СМИ, законопроект Рыбалки (№ 7183-1) и вовсе — “списан” у российских чиновников.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину.

И этот поступок, коллеги радикала по партии назвали, как минимум, “неэтичным”.