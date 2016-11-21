Шахраї на Тернопільщині продають талони на пальне - поліція

За словами потерпілого, до нього зателефонував невідомий чоловік й запропонував придбати талони на пальне за вигідною ціною. Чоловік спокусився на пропозицію й зголосився придбати талонів на 9 тис. 600 грн. Відтак домовилися про зустріч на АЗС, пише сектор комунікації НП Тернопільської області, передає ТЕРНОПІЛЬ СЬОГОДНІ.

На території автозаправної станції ОККО чоловіка зустріла молода жінка. Незнайомка взяла готівку й попросила зачекати поки винесе талони, сама ж тим часом зникла.

Потерпілий повідомив, що шахрайці на вигляд 20-25років, середньої статури, волосся стрижене під каре, розмовляє українською мовою з російським акцентом.

Камера відеореєстратора зафіксувала жінку.

Правоохоронці до громадян з проханням придивіться до зображення, «можливо підозрювана видасться вам знайомою. Інформацію можна повідомляти за номером 102 в будь-який підрозділ поліції».

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це – контрабандний ресурс.

Також нагадаємо, на початку листопада, на Херсонщині зупинили діяльність більше 20 нелегальних АЗС.