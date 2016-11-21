Мошенники в Тернопольской области продают талоны на топливо - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Почти десять тысяч гривен за талоны на горючее отдал 28-летний житель Тернополя, но так их и не получил. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции.
По словам потерпевшего, к нему позвонил неизвестный мужчина и предложил приобрести талоны на топливо по выгодной цене. Мужчина соблазнился на предложение и согласился приобрести талонов на 9 тыс. 600 грн. Договорились о встрече на АЗС, пишет сектор коммуникации НП Тернопольской области, передает ТЕРНОПОЛЬ СЕГОДНЯ.
На территории автозаправочной станции ОККО мужчину встретила молодая женщина. Незнакомка взяла наличные и попросила подождать пока вынесет талоны, сама же тем временем исчезла.
Пострадавший сообщил, что мошеннице на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волосы стриженные под каре, разговаривает на украинском языке с русским акцентом.
Камера видеорегистратора зафиксировала женщину.
Правоохранители просят граждан присмотреться к изображению, "возможно подозреваемая кажется вам знакомой. Информацию можно сообщать по телефону 102 в любое подразделение полиции".
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.
Также напомним, в начале ноября, в Херсонской области остановили деятельность более 20 нелегальных АЗС.