Шахрая судитимуть за незаконний продаж приміщень в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві судитимуть шахрая, який незаконно продав два приміщення у центрі міста. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що зловмисник незаконно заволодів двома об’єктами нерухомості, що розташовані на вул. Кропивницького та Інститутській у Печерському районі столиці.
Використовуючи підроблені паспорт та документи на нерухомість, що належала одному з товариств, шахрай через нотаріальну контору продав це майно третій особі за 3 млн гривень.
Дії зловмисника кваліфіковані за ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1,3,4 ст.358 (підроблення документів) КК України.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо зловмисника скеровано до суду для розгляду по суті.