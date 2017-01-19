Шахрая на Вінниччині засудили до 10 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Вінниччині до 10 років позбавлення волі засудили шахрая, який заволодів грошовими коштами в розмірі двох мільйонів 425 тисяч гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.
Установлено, що обвинувачений впродовж 2011-2014 років під приводом сприяння у придбанні житла заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 2 млн 425 тис грн.
Вінницький міський суд підтримав позицію державного обвинувача прокуратури області та визнав винним шахрая у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
Чоловіку призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.