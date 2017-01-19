Мошенника в Винницкой области приговорили к 10 годам тюрьмы

Установлено, что обвиняемый в течение 2011-2014 годов под предлогом содействия в приобретении жилья завладел денежными средствами граждан на общую сумму 2 млн 425 тыс грн.

Винницкий городской суд поддержал позицию государственного обвинителя прокуратуры области и признал виновным мошенника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.