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Мошенника в Винницкой области приговорили к 10 годам тюрьмы

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КИЕВ. 19 января. УНН. В Винницкой области до 10 лет лишения свободы осудили мошенника, который завладел денежными средствами в размере 2 млн. 425 тыс.гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что обвиняемый в течение 2011-2014 годов под предлогом содействия в приобретении жилья завладел денежными средствами граждан на общую сумму 2 млн 425 тыс грн.

Винницкий городской суд поддержал позицию государственного обвинителя прокуратуры области и признал виновным мошенника в совершении преступлений, предусмотренных ч.  2, 3, 4 ст. 190 УК Украины.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.

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