Мошенника в Винницкой области приговорили к 10 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Винницкой области до 10 лет лишения свободы осудили мошенника, который завладел денежными средствами в размере 2 млн. 425 тыс.гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.
Установлено, что обвиняемый в течение 2011-2014 годов под предлогом содействия в приобретении жилья завладел денежными средствами граждан на общую сумму 2 млн 425 тыс грн.
Винницкий городской суд поддержал позицию государственного обвинителя прокуратуры области и признал виновным мошенника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины.
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с конфискацией имущества.