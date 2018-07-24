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Шахрай продав квартиру киянки за майже за 4 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Шахрай за підробними документа продав квартиру киянки за 3,7 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

"До правоохоронних органів звернулася мешканка столиці, яка повідомила що невідома особа, використавши підроблену довіреність від її імені, незаконно відчужила належну їй квартиру по проспекту Лобановського у Києві та привласнила кошти з її продажу у розмірі 3 млн 700 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити особу шахрая. Ним виявився 29–річний мешканець Київської області.

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1, 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

З метою недопущення подальших незаконних дій рішенням суду на квартиру потерпілої накладено арешт. В межах досудового слідства також встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, Національна поліція м. Чернівці затримала вимагача, котрий представлявся податківцем.

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