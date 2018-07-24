Мошенник продал квартиру киевлянки за почти за 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Мошенник по поддельным документа продал квартиру киевлянки за 3,7 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"В правоохранительные органы обратилась жительница столицы, которая сообщила, что неизвестный, используя поддельную доверенность от ее имени, незаконно отнял принадлежащую ей квартиру по проспекту Лобановского в Киеве и присвоил средства по ее продаже в размере 3 млн 700 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 29-летний житель Киевской области.
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 1, 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.
В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
С целью недопущения дальнейших незаконных действий решению суда на квартиру потерпевшей наложен арест. В рамках досудебного следствия также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.
Напомним, Национальная полиция г. Черновцы задержала вымогателя, который представлялся налоговиком.