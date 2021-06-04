Шахістка Музичук стала призеркою етапу Гран-Прі у Гібралтарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Гібралтарі фінішував четвертий етап шахового Гран-прі серед жінок у якому взяли участь сестри Музичук, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
В останньому турі Марія Музичук розійшлась миром з Катериною Лагно та посіла друге місце із 7 очками. Анна Музичук набрала 5,5 очок і фінішувала сьомою.
А перемогла в турнірі — причому достроково — Жансая Абдумалік (Казахстан) із результатом 8,5 очок. Хампі Конеру із Індії стала другою.
Зазначимо, що за підсумками гран-прі Марія та Анна Музичук здобули у рейтинг 130 та 60 очок відповідно. Але потрапити у топ-3 не змогли.
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