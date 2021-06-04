Шахматистка Музычук стала призером этапа Гран-При в Гибралтаре
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Гибралтаре финишировал четвертый этап шахматного Гран-при среди женщин в котором приняли участие сестры Музычук, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
В последнем туре Мария Музычук разошлась миром с Екатериной Лагно и заняла второе место с 7 очками. Анна Музычук набрала 5,5 очков и финишировала седьмой.
А победила в турнире — причем досрочно — Жансая Абдумалик (Казахстан) с результатом 8,5 очков. Хампи Конеру из Индии стала второй.
Отметим, что по итогам Гран-при Мария и Анна Музычук получили в рейтинг 130 и 60 очков соответственно. Но попасть в топ-3 не смогли.
Напомним
Украинец стал призером шахматных соревнований в Италии.