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Шахістка Музичук не поїде на чемпіонат світу до Саудівської Аравії

Шахістка Музичук не поїде на чемпіонат світу до Саудівської Аравії

Київ • УНН

 • 12196 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська шахістка Ганна Музичук не братиме участі у чемпіонаті світу з бліцу та рапіду, який відбудеться у місті Ер-Ріяд в Саудівській Аравії. Про це спортсменка повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Чемпіонати світу з бліцу і рапіду пройдуть в кінці року в Саудівській Аравії. Спочатку Іран, тепер Саудівська Аравія. Цікаво, де будуть організовані наступні чемпіонати світу серед жінок? Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ер-Ріяді. Так, я втрачу два чемпіонські титули. Але ризикувати своїм життям і весь час носити абайю? Всьому є свої межі, і хустки в Ірані було більш ніж достатньо", - написала вона.

Зазначимо, Г.Музичук є чемпіонкою світу з бліцу 2014 року, чемпіонкою світу з бліцу 2016 року, зі швидких шахів (рапід) та бліцу 2016 року, віце-чемпіонкою світу 2017 року і чемпіонкою Європи зі швидких шахів (рапід) 2017 року.

Довідка УНН: абайя - довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами. Не підперізується. Призначена для носіння в громадських місцях.

Як повідомляв УНН, у березні 2017 року Г.Музичук стала віце-чемпіонкою чемпіонату світу з шахів, який проходив у столиці Ірану Тегерані.

Українські Національні Новини

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