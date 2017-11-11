Шахістка Музичук не поїде на чемпіонат світу до Саудівської Аравії

"Чемпіонати світу з бліцу і рапіду пройдуть в кінці року в Саудівській Аравії. Спочатку Іран, тепер Саудівська Аравія. Цікаво, де будуть організовані наступні чемпіонати світу серед жінок? Незважаючи на рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ер-Ріяді. Так, я втрачу два чемпіонські титули. Але ризикувати своїм життям і весь час носити абайю? Всьому є свої межі, і хустки в Ірані було більш ніж достатньо", - написала вона.

Зазначимо, Г.Музичук є чемпіонкою світу з бліцу 2014 року, чемпіонкою світу з бліцу 2016 року, зі швидких шахів (рапід) та бліцу 2016 року, віце-чемпіонкою світу 2017 року і чемпіонкою Європи зі швидких шахів (рапід) 2017 року.

Довідка УНН: абайя - довга традиційна арабська жіноча сукня з рукавами. Не підперізується. Призначена для носіння в громадських місцях.

Як повідомляв УНН, у березні 2017 року Г.Музичук стала віце-чемпіонкою чемпіонату світу з шахів, який проходив у столиці Ірану Тегерані.