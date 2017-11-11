Шахматистка Музычук не поедет на чемпионат мира в Саудовскую Аравию

"Чемпионаты мира по блицу и рапиду пройдут в конце года в Саудовской Аравии. Сначала Иран, теперь Саудовская Аравия. Интересно, где будут организованы следующие чемпионаты мира среди женщин? Несмотря на рекордный призовой фонд, я не собираюсь играть в Эр-Рияде. Да, я потеряю два чемпионских титула. Но рисковать своей жизнью и все время носить абайю? Всему есть свои границы, и платков в Иране было более чем достаточно", - написала она.

Отметим, А.Музичук является чемпионкой мира по блицу 2014 года, чемпионкой мира по блицу 2016 года, по быстрым шахматам (рапид) и блицу 2016 года, вице-чемпионкой мира 2017 года и чемпионкой Европы по быстрым шахматам (рапид) 2017 года.

Справка УНН: абайя - длинная традиционное арабское женское платье с рукавами. Не подпоясывается. Предназначена для ношения в общественных местах.

Как сообщал УНН, в марте 2017 года А.Музичук стала вице-чемпионкой чемпионата мира по шахматам, который проходил в столице Ирана Тегеране.