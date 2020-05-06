Шахістка Музичук допомогла "Збірній решти світу" одержати першу перемогу на Кубку націй
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В рамках онлайн Кубку націй з шахів відбулися перші два тури в якому взяли участь і представниці України, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Анна Музичук у складі команди Європи звела внічию матч із росіянкою Олександрою Горячкіною. Її команда розписала мирову із командою Росії — 2:2.
Натомість Марія Музичук поступилася лідеру жіночого рейтингу китаянці Хоу Іфань. “Збірна решти світу”, в якій виступає Марія, зазнала фіаско від Китаю 1:3.
Проте у другому турі команда Марії обіграла збірну Індії 2,5:1,5. Українка зіграла внічию проти Хампі Конеру. Анна Музичук у другому турі не брала участі — команда Європи поступилася Китаю 1:3.
Зауважимо, після двох турів на вершині опинилась збірна Китаю (4 очки), далі йде США з трьома. Трійку замикає команда Марії Музичук — 2 очки.
Додамо, сьогодні пройдуть матчеві зустрічі 3 і 4 турів.