Шахматистка Музычук помогла "Сборной остального мира" получить первую победу на Кубке наций
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В рамках онлайн Кубка наций по шахматам состоялись первые два тура в котором приняли участие и представительницы Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Анна Музычук в составе команды Европы свела вничью матч с россиянкой Александрой Горячкин. Ее команда расписала мировую с командой России - 2:2.
Зато Мария Музычук уступила лидеру женского рейтинга китаянке Хоу Ифань. "Сборная остального мира", в которой выступает Мария, потерпела фиаско от Китая 1:3.
Однако во втором туре команда Марии обыграла сборную Индии 2,5:1,5. Украинка сыграла вничью против Хампи Конеру. Анна Музычук во втором туре не участвовала - команда Европы уступила Китаю 1:3.
Заметим, после двух туров на вершине оказалась сборная Китая (4 очка), далее следует США с тремя. Тройку замыкает команда Марии Музычук - 2 очка.
Добавим, сегодня пройдут матчевые встречи 3 и 4 туров.