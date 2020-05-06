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Шахматистка Музычук помогла "Сборной остального мира" получить первую победу на Кубке наций

Киев • УНН

 • 10648 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В рамках онлайн Кубка наций по шахматам состоялись первые два тура в котором приняли участие и представительницы Украины, информирует УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Шахматистка Музычук помогла "Сборной остального мира" получить первую победу на Кубке наций

Анна Музычук в составе команды Европы свела вничью матч с россиянкой Александрой Горячкин. Ее команда расписала мировую с командой России - 2:2.

Зато Мария Музычук уступила лидеру женского рейтинга китаянке Хоу Ифань. "Сборная остального мира", в которой выступает Мария, потерпела фиаско от Китая 1:3.

Однако во втором туре команда Марии обыграла сборную Индии 2,5:1,5. Украинка сыграла вничью против Хампи Конеру. Анна Музычук во втором туре не участвовала - команда Европы уступила Китаю 1:3.

Заметим, после двух туров на вершине оказалась сборная Китая (4 очка), далее следует США с тремя. Тройку замыкает команда Марии Музычук - 2 очка.

Добавим, сегодня пройдут матчевые встречи 3 и 4 туров.

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