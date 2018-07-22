Шахіст Скляров здобув другий титул переможця на змаганнях у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Міжнародний майстер Віктор Скляров став першим чемпіоном світу з шахів Фролова, вигравши “World Championship in Frolov chess 2018 W”, що відбувся в рамках міжнародного фестивалю в Пардубіце (Чехія). Про це повідомляє спільнота “Українські шахи”, передає УНН.
Зважаючи, що “шахи Фролова” — винахід відомого українського гросмейстера Артура Фролова (Артур Фролов), цілком зрозуміло, чому серед учасників турніру переважна більшість — українці (17 із 22-х).
З показником 5,5 очок Скляров став першим, обігнавши на 0,5 балів чеха Петра Неумана. З 4,5 пунктами трійку замкнув наш Данило Мосесов.
Нагадаємо, що це вже не перша перемога Склярова в Пардубіце. Раніше він виграв турніри в парному розряді.