Шахіст Скляров здобув другий титул переможця на змаганнях у Чехії

Зважаючи, що “шахи Фролова” — винахід відомого українського гросмейстера Артура Фролова (Артур Фролов), цілком зрозуміло, чому серед учасників турніру переважна більшість — українці (17 із 22-х).

З показником 5,5 очок Скляров став першим, обігнавши на 0,5 балів чеха Петра Неумана. З 4,5 пунктами трійку замкнув наш Данило Мосесов.

Нагадаємо, що це вже не перша перемога Склярова в Пардубіце. Раніше він виграв турніри в парному розряді.