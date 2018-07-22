Шахматист Скляров получил второй титул победителя на соревнованиях в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Международный мастер Виктор Скляров стал первым чемпионом мира по шахматам Фролова, выиграв “World Championship in Frolov chess 2018 W”, который состоялся в рамках международного фестиваля в Пардубице (Чехия). Об этом сообщает сообщество “Украинские шахматы”, передает УНН.
Учитывая, что “шахматы Фролова” — изобретение известного украинского гроссмейстера Артура Фролова (Артур Фролов), вполне понятно, почему среди участников турнира подавляющее большинство — украинцы (17 из 22-х).
С показателем 5,5 очков Скляров стал первым, обогнав на 0,5 баллов чеха Петра Неумана. С 4,5 пунктами тройку замкнул наш Даниил Мосесов.
Напомним, что это уже не первая победа Склярова в Пардубице. Ранее он выиграл турниры в парном разряде.