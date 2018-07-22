Шахматист Скляров получил второй титул победителя на соревнованиях в Чехии

Учитывая, что “шахматы Фролова” — изобретение известного украинского гроссмейстера Артура Фролова (Артур Фролов), вполне понятно, почему среди участников турнира подавляющее большинство — украинцы (17 из 22-х).

С показателем 5,5 очков Скляров стал первым, обогнав на 0,5 баллов чеха Петра Неумана. С 4,5 пунктами тройку замкнул наш Даниил Мосесов.

Напомним, что это уже не первая победа Склярова в Пардубице. Ранее он выиграл турниры в парном разряде.