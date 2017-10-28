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Шахіст Онищук тріумфував на змаганнях у Франції

Шахіст Онищук тріумфував на змаганнях у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Гросмейстер з Івано-Франківська Володимир Онищук впевнено виграв турнір "Open Oscaro 21-го Corsican Circuit 2017", який закінчився у Франції, повідомляє УНН з посиланням на ФШУ.

Результат українця в 7,5 очок у 9 турах став кращим серед 73 учасників.

Примітно, що даний результат дозволив Онищуку на очко обійти другого призера Р.Димитрова з Болгарії та на півтора очка - 12 шахістів, до числа яких ввійшли такі відомі гросмейстери як американець Г.Камський, росіяни О.Дреєв, П.Трегубов і наш О.Зубов, який в результаті розподілу опинився на 6-му місці.

Зазначимо, що на 30 сходинці із 5 очками опинився ще один українець Віталій Козяк.

Нагадаємо, що Онищук раніше виборював перемогу на змаганнях у Ризі.

Українські Національні Новини

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