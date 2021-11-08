Шахи: український гросмейстер тріумфував на престижних змаганнях у Ризі

Деталі

У справжньому марафоні, який складався з 18-ти турів, брали участь 120 шахістів і шахісток, серед яких майже 100 гросмейстерів.

Наш земляк показав прекрасний результат — 14 очок з 18-ти можливих і одноосібно став першим.

До трійки призерів також увійшли: Фабіано Каруана (США) і Арджун Ерігаші (Індія) — по 13,5.

Результати інших українців наступні:

20. Антон Коробов — 11

22. Володимир Онищук — 10,5

28. Мартин Кравців — 10,5

49. Юрій Криворучко — 9,5

57. Юрій Кузубов — 9,5

79. Андрій Волокитін — 8

85. Руслан Пономарьов — 7,5

99. Марія Музичук — 7

111. Наталя Букса — 5,5.

Нагадаємо

Чернівецький шахіст став призером турніру в Бангладеші.