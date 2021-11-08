Шахи: український гросмейстер тріумфував на престижних змаганнях у Ризі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. 19-річний київський гросмейстер Кірілл Шевченко став переможцем престижного бліцтурніру "Меморіал Михайла Таля", який відбувся у Ризі, передає УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
У справжньому марафоні, який складався з 18-ти турів, брали участь 120 шахістів і шахісток, серед яких майже 100 гросмейстерів.
Наш земляк показав прекрасний результат — 14 очок з 18-ти можливих і одноосібно став першим.
До трійки призерів також увійшли: Фабіано Каруана (США) і Арджун Ерігаші (Індія) — по 13,5.
Результати інших українців наступні:
20. Антон Коробов — 11
22. Володимир Онищук — 10,5
28. Мартин Кравців — 10,5
49. Юрій Криворучко — 9,5
57. Юрій Кузубов — 9,5
79. Андрій Волокитін — 8
85. Руслан Пономарьов — 7,5
99. Марія Музичук — 7
111. Наталя Букса — 5,5.
Нагадаємо
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