Шабунін та Шерембей планують звернення до послів країн Заходу з метою підставити Президента

"Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін та неодноразово судимий за крадіжки Дмитро Шерембей готують лист до посольств західних держав. У драфті листа, який опинився в нашому розпорядженні, Шабунін стверджує, що "нова українська влада явно взяла курс на згортання боротьби з корупцією. А головні ідеологи розвороту до політики підтримки олігархів перебувають на вулиці Банковій", - повідомляє Telegram-канал "Україна 24/7".

У драфті листа також повідомляється, що "в таких умовах надання будь-яких кредитів Україні недоцільне".

"Правда, як стало відомо нам, поки вони ще вирішують, наскільки жорсткою робити заяву - від прохання "втрутитися в ситуацію" до вимоги "заморозити виділення чергового траншу МВФ через тиск на НАБУ і глибоку корумпованість української влади". Поки вони схиляються до більш м'якого варіанту, адже вони пам'ятають, скільки критики отримав свого часу Сергій Лещенко, який вимагав не видавати гроші Україні. Цим листом вони фактично шантажують Зеленського - якщо влада зачепить Артема Ситника, МВФ може не дати Україні черговий транш (цю тезу вони вже активно просувають через своїх спікерів). У той же час, ця заява потрібна і персонально Шабуніну та його колезі, засновнику "Центру протидії корупції" рецидивісту Шерембею, адже зараз вони проходять у справі про розкрадання 133 млн доларів допомоги хворим на СНІД, а їх єдиним "дахом" серед українських силовиків є директор НАБУ Артем Ситник. Поки Шабунін та чотири рази судимий Шерембей мають проблеми зі збором підписів від громадських організацій. Де-факто, крім шабунінського ЦПК, як стало відомо, лист готові підписати тільки Statewatch Олександра Леменова - останнім часом вони синхронно виступають з усіх питань захисту Артема Ситника", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Україна 24/7".