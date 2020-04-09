Шабунин и Шерембей планируют обращение к послам стран Запада с целью подставить Президента

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34632 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58818 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59809 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 84121 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75685 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101312 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105400 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130585 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130221 просмотра

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Шабунин и Шерембей планируют обращение к послам стран Запада с целью подставить Президента

Шабунин и Шерембей планируют обращение к послам стран Запада с целью подставить Президента

Киев  •  УНН

 • 17721 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Основатель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и Дмитрий Шерембей готовят письмо в посольства западных государств. В драфте письма Шабунин якобы утверждает, что "новая украинская власть явно взяла курс на свертывание борьбы с коррупцией. А главные идеологи разворота к политике поддержки олигархов находятся на улице Банковой". Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7", передает УНН.

“Основатель „Центра противодействия коррупции“ Виталий Шабунин и неоднократно судимый за кражи Дмитрий Шерембей готовят письмо в посольства западных государств. В драфте письма, который оказался в нашем распоряжении, Шабунин утверждает, что "новая украинская власть явно взяла курс на свертывание борьбы с коррупцией. А главные идеологи разворота к политике поддержки олигархов находятся на улице Банковой”, — сообщает Telegram-канал “Украина 24/7”.

В драфте письма также сообщается, что “в таких условиях предоставление любых кредитов Украине нецелесообразно”.

“Правда, как стало известно нам, пока они еще решают, насколько жестким делать заявление — от просьбы „вмешаться в ситуацию“ до требования „заморозить выделение очередного транша МВФ из-за давления на НАБУ и глубокой коррумпированности украинской власти“. Пока они склоняются к более мягкому варианту, ведь они помнят, сколько критики получил в свое время Сергей Лещенко, который требовал не выдавать деньги Украине. Этим письмом они фактически шантажируют Зеленского — если власть затронет Артема Сытника, МВФ может не дать Украине очередной транш (этот тезис они уже активно продвигают через своих спикеров). В то же время, это заявление нужно и персонально Шабунину и его коллеге, основателю „Центра противодействия коррупции“ рецидивисту Шерембею, ведь сейчас они проходят по делу о хищении 133 млн долларов помощи больным СПИДом, а их единственной „крышей“ среди украинских силовиков является директор НАБУ Артем Сытник. Пока Шабунин и четырежды судимый Шерембей имеют проблемы со сбором подписей от общественных организаций. Де-факто, кроме шабунинського ЦПК, как стало известно, письмо готовы подписать только Statewatch Александра Леменова — в последнее время они синхронно выступают по всем вопросам защиты Артема Сытника”, — говорится в сообщении Telegram-канал “Украина 24/7”.

Украинские Национальные Новости

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