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Сезонні ярмарки відбудуться у Києві

Сезонні ярмарки відбудуться у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Із 31 січня до 5 лютого в столиці пройдуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.

Так, 31 січня (вівторок) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі — просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
Дарницькому районі — вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі — вул. І. Микитенка, 21-27;
Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі — вул. Багговутівська, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська, 16, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

1 лютого (середа) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
Дарницькому районі — вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі — просп. Соборності, 2-20;
Подільському районі — просп. Правди, 5-11, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-ру Р. Роллана);
Шевченківському районі — вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.

2 лютого (четвер) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
Дарницькому районі — вул. Є. Харченка, 41-47, вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі — б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
Оболонському районі — вул. Північна, 48-54;
Печерському районі — вул. Московська, 3;
Подільському районі —вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі — вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
Шевченківському районі — вул. Багговутівська, 1.

3 лютого (п’ятниця) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
Дарницькому районі — вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
Дніпровському районі — вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алма‑Атинська, 64-74;
Печерському районі — перетин вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова, пров. Виноградний;
Подільському районі — вул. Полкова, 57-Б, вул. Світлицького, 31-35;
Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
Солом’янському — вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
Шевченківському районі — вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Деревлянська,16, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Ризька, 1, перетин вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетин вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.

4 лютого (субота) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Дарницькому районі — вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.

5 лютого (неділя) 2017 року ярмарки відбудуться у:

Дарницькому районі — вул. Зарічна, 44-45-Т, перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
Дніпровському районі — вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.

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