Сезонные ярмарки пройдут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С 31 января по 5 февраля в столице пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 31 января (вторник) 2017 года ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. И. Микитенко, 21-27;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
1 февраля (среда) 2017 ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;
Подольском районе - ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана)
Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
2 февраля (четверг) 2017 ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
Дарницком районе - ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
Оболонском районе - ул. Северная, 48-54;
Печерском районе - ул. Московская, 3;
Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
3 февраля (пятница) 2017 ярмарки состоятся в:
Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Деснянском районе - ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
Днепровском районе - ул. Гродненская, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинская, 64-74;
Печерском районе - пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, ул. Виноградной;
Подольском районе - ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
Соломенском - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
Шевченковском районе - ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.
4 февраля (суббота) 2017 ярмарки состоятся в:
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
5 февраля (воскресенье) 2017 ярмарки состоятся в:
Дарницком районе - ул. Заречная, 44-45-Т, пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
Днепровском районе - ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.