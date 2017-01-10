Сезонні ярмарки відбудуться у Києві 10-13 січня

Так, ярмарки відбудуться 10 січня (вівторок) у:

— Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47;

— Дніпровському районі на вул. І. Микитенка, 21-27;

— Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

11 січня (середа) у:

— Голосіївському районі на Стратегічному шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївській, 45-47;

— Дніпровському районі на просп. Соборності, 2-20, вул. П. Вершигори, 1;

— Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

— Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та б-р Р. Роллана).

12 січня (четвер) у:

— Голосіївському районі на вул. М. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівській, 25;

— Дарницькому районі на вул. Є. Харченка, 41-47;

— Дніпровському районі на б-р Перова, 8-10, вул. Березняківській, 21-23;

— Печерському районі на вул. Московській, 3;

— Подільському районі на вул. Оболонській, 23-35;

— Святошинському районі на вул. Гната Юри, 5, на перетині просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна.

13 січня (п’ятниця) у:

— Голосіївському районі на просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;

— Дніпровському районі на вул. Гродненській, 1/35-17-А, вул. Алма-Атинській, 64-74;

— Печерському районі на перетині вулиць Л. Первомайського та І. Мечникова;

— Подільському районі на вул. Полковій, 57-Б;

— Святошинському районі на вул. Підлісній, 8, вул. Сільській, 16;

— Солом’янському на вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальському (в межах вулиць Металістів та Смоленської);

— Шевченківському районі на вул. Бульварно-Кудрявській, 2-4, вул. Деревлянській, 16, вул. Ружинській, 16-18 (біля скверу), вул. Ризькій, 1, перетині вулиць Академіка Щусєва та Тираспільської, перетині вулиць О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94.