Сезонные ярмарки пройдут в Киеве 10-13 января
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве 10-13 января состоятся сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки по всем группам товаров. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, ярмарки состоятся 10 января (вторник) в:
- Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47;
- Днепровском районе на ул. И. Микитенко, 21-27;
- Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
11 января (среда) в:
- Голосеевском районе на Стратегическом шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевской, 45-47;
- Днепровском районе на просп. Соборности, 2-20, ул. П. Вершигоры, 1;
- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы б-р Р. Роллана).
12 января (четверг) в:
- Голосеевском районе на ул. М. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговской, 25;
- Дарницком районе на ул. Е. Харченко, 41-47;
- Днепровском районе на б-р Перова, 8-10, ул. Березниковский, 21-23;
- Печерском районе на ул. Московской, 3;
- Подольском районе на ул. Оболонский, 23-35;
- Святошинском районе на ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.
13 января (пятница) в:
- Голосеевском районе на просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- Днепровском районе на ул. Гродненской, 1/35-17-А, ул. Алма-Атинской, 64-74;
- Печерском районе на пересечении улиц Л. Первомайского и Мечникова;
- Подольском районе на ул. Полковой, 57-Б;
- Святошинском районе на ул. Подлесной, 8, ул. Сельской, 16;
- Соломенском на ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Кузнечном (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- Шевченковском районе на ул. Бульварно-Кудрявской, 2-4, ул. Древлянской, 16, ул. Ружинский, 16-18 (у сквера), ул. Рижской, 1, пересечении улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечении улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.