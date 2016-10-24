Сезонні ярмарки відбудуться 25-30 жовтня у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції з 25 по 30 жовтня у Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, у віторок, 25 жовтня, ярмарки відбудуться у:
— Голосіївському районі — просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86;
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
— Дніпровському районі —вул. С. Стальського (в межах вулиць Райдужної і Старосільської);
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35;
— Святошинському районі — вул. Г. Юри, 5;
— Шевченківському районі —вул. Багговутівська, 1.
У середу, 26 жовтня, ярмарки пройдуть у:
— Голосіївському районі — Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
— Дніпровському районі — просп. Возз’єднання, 2-20;
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35, просп. Правди, 5-11;
— Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Тулузи, 10 (перетин вул. Тулузи та бульв. Р. Роллана);
— Шевченківському районі — вул. Трудова, 7-А, перетин вулиць О. Теліги та Мельникова.
Також ярмарки відбудуться 27 жовтня у:
— Голосіївському районі — вул. Ломоносова (в межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича);
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
— Дніпровському районі — бульв. Перова, 10, вул. Березняківська, 21;
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35, вул. Оболонська, 23-35;
— Святошинському районі — в межах просп. Леся Курбаса, 1-А та вул. Академіка Корольова, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
— Солом’янському районі — бульв. Івана Лепсе, 8;
— Шевченківському районі — вул. Багговутівська, 1.
28 жовтня (п’ятниця) 2016 року у:
— Голосіївському районі — просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 17-31;
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні, вул. Шолом-Алейхема (в межах вулиць Мілютенка та Маршала Жукова);
— Дніпровському районі — вул. Алма-Атинська, 64, вул. Гродненська, 1/35-17-А;
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35;
— Святошинському районі — вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
— Солом’янському районі — вул. Освіти, (в межах вулиць Вузівської і М. Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
— Шевченківському районі — перетин вулиць Щусєва та Тираспільської, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16, вул. Ризька, 1.
29 жовтня (субота) 2016 року у:
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні);
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.
30 (неділя) 2016 року у:
— Дарницькому районі — перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
— Деснянському районі — вул. Електротехнічна, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 — на парній стороні; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А — на непарній стороні;
— Подільському районі — вул. Світлицького, 31-35.