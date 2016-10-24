Сезонные ярмарки состоятся 25-30 октября в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Для более полного удовлетворения потребностей потребителей в сельскохозяйственной продукции с 25 по 30 октября в Киеве состоятся сезонные ярмарки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, Во вторник, 25 октября, ярмарки состоятся в:
- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе -ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
- Святошинском районе - ул. Г. Юры, 5,
- Шевченковском районе -ул. Багговутовская, 1.
В среду, 26 октября, ярмарки пройдут в:
- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - ул. Воссоединения, 2-20;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана)
- Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.
Также ярмарки состоятся 27 октября в:
- Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Днепровском районе - ул. Перова, 10, ул. Березняковская, 21;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;
- Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
- Соломенском районе - ул. Ивана Лепсе, 8;
- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.
28 октября (пятница) 2016 года на:
- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)
- Днепровском районе - ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1 / 35-17-А;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;
- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
- Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
- Шевченковском районе - пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1.
29 октября (суббота) 2016 года на:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне)
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.
30 (воскресенье) 2016 года на:
- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;
- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.