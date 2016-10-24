Сезонные ярмарки состоятся 25-30 октября в Киеве

Так, Во вторник, 25 октября, ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86;

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

- Днепровском районе -ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

- Святошинском районе - ул. Г. Юры, 5,

- Шевченковском районе -ул. Багговутовская, 1.

В среду, 26 октября, ярмарки пройдут в:

- Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

- Днепровском районе - ул. Воссоединения, 2-20;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и ул. Р. Роллана)

- Шевченковском районе - ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.

Также ярмарки состоятся 27 октября в:

- Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанськои), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича)

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

- Днепровском районе - ул. Перова, 10, ул. Березняковская, 21;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35, ул. Оболонская, 23-35;

- Святошинском районе - в пределах просп. Леся Курбаса, 1-А и ул. Академика Королева, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;

- Соломенском районе - ул. Ивана Лепсе, 8;

- Шевченковском районе - ул. Багговутовская, 1.

28 октября (пятница) 2016 года на:

- Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне, ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова)

- Днепровском районе - ул. Алма-Атинская, 64, ул. Гродненская, 1 / 35-17-А;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35;

- Святошинском районе - ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;

- Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

- Шевченковском районе - пересечение улиц Щусева и Тираспольской, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Деревлянская, 16, ул. Рижская, 1.

29 октября (суббота) 2016 года на:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне)

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.

30 (воскресенье) 2016 года на:

- Дарницком районе - пересечение улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;

- Деснянском районе - ул. Электротехническая, 2-Б, 4-Б, 6-Б, 16, 10, 26, 28 - на четной стороне; 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А - на нечетной стороне;

- Подольском районе - ул. Светлицкого, 31-35.