Сезон кавунів і динь: дієтолог розповіла, чи можна вже їсти баштанні та як не нашкодити здоров’ю

“Серпень — це початок сезону динь і кавунів, особливо, коли багато сонця, як цього літа. Вони смачні і солодкі, тому що, окрім вітамінів та мінералів, містять чимало цукру (глюкози та фруктози). А це означає, що ними легко можна замінити десерти, а також обмежено вживати тим, хто схильний легко набирати зайві кілограми, веде малорухливий спосіб життя, має підвищений рівень цукру в крові, інсулінорезистентність чи цукровий діабет 2 типу, ожиріння загальне та стеатоз печінки (ожиріння печінки)”, — зазначає лікар.

За словами дієтолога, якщо людина худорлява, веде активний спосіб життя, то вона може з’їсти щодня чимало дині чи кавуна.

“Але якщо людина має вищезгадані проблеми із здоров’ям, тоді солодкі ягоди та фрукти потрібно обмежувати, як і всі інши продукти харчування, які мають високий глікемічний індекс. Глікемічний індекс — це величина, яка показує, як той чи інший продукт піднімає рівень цукру у крові. За еталон беруть глюкозу, глікемічний індекс якої дорівнює 100, тому якщо глікемічний індекс фрукта високий (вище 50), його треба або знизити або вживати у невеликій кількості. Знизити його можна, якщо до солодкої дині додати трошки ягід, овочів (приготувати, наприклад, фруктово-ягідний або овочевий салат”, — розповідає Скиталінська.

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Дієтолог наголошує, що орієнтуватися потрібно не лише на глікемічний індекс, але і на глікемічне навантаження.

“Глікемічне навантаження — це час, протягом якого підвищений рівень цукру тримається у крові. Наприклад, глікемічний індекс кавуна та дині досить високий, як і у цукерки, але глікемічне навантаження низьке, а в цукерки — високе; після цукерки цукор у крові буде триматися довго, а після дині і кавуна — ні. Тому зрозуміло, що навіть з цієї причини краще вживати кавуни і дині, ніж цукерки”, — радить вона.

Окрім того, Скиталінська наголошує, що у кавунах та динях багато корисних властивостей, тому не треба від них відмовлятися.

“По-перше, вони містять багато води, калію, важливого макроелементу, який допомагає для здоров’я серця та судин, який сприяє виведенню зайвої рідини з організму, зменшує набряки, допомагає очищати печінку, нирки. Окрім калію, ще є йод, марганець, мідь, фтор. Вони важливі для того, щоб працювали залози внутрішньої секреції, щитовидна залоза, статеві залози, щоб добре росло волосся, нігті, була здоровою шкіра. Ще одна цінна властивість — наявність пектину, розчинної клітковини, яка, ніби губка поглинає все шкідливе в організмі і сприяє росту корисних мікроорганізмів у кишечнику. І все ж важливо ці смачні ягоди споживати правильно. Якщо людина здорова — то їжте на здоров’я, якщо у вас є підвищений цукор, то можна додавати у овочевий салат, змішавши з кислими ягодами, або додати до йогурту”, — підсумовує лікар.

Також вона радить купувати кавуни та дині подалі від дороги.

“Важливо обирати кавун та диню не біля самої дороги чи біля великої траси. Там у повітрі велика кількість шкідливих речовин, все це може осідати на поверхні кавунів та динь. Тому всі перед тим, як вживати, обов’язково помийте щіткою з милом”, — акцентує увагу Скиталінська.

Як раніше повідомляв УНН, напої з синтетичними цукрозамінниками негативно впливають на клітини підшлункової залози, що може призвести до хвороб, тому їх не рекомендують вживати ні дорослим, ні дітям.