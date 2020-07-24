Сезон арбузов и дынь: диетолог рассказала, можно ли уже есть бахчевые и как не навредить здоровью

"Август - это начало сезона дынь и арбузов, особенно, когда много солнца, как этим летом. Они вкусные и сладкие, потому что, кроме витаминов и минералов, содержат много сахара (глюкозы и фруктозы). А это значит, что ими легко можно заменить десерты, а также ограничено употреблять тем, кто склонен легко набирать лишние килограммы, ведет малоподвижный образ жизни, имеет повышенный уровень сахара в крови, инсулинорезистентность или сахарный диабет 2 типа, ожирение общее и стеатоз печени (ожирение печени)", - отмечает врач.

По словам диетолога, если человек худой, ведет активный образ жизни, то она может съесть ежедневно немало дыни или арбуза.

"Но если человек имеет вышеупомянутые проблемы со здоровьем, тогда сладкие ягоды и фрукты нужно ограничивать, как и все другие продукты питания, которые имеют высокий гликемический индекс. Гликемический индекс - это величина, которая показывает, как тот или иной продукт поднимает уровень сахара в крови. Как эталон берут глюкозу, гликемический индекс которой равен 100, поэтому если гликемический индекс фрукта высокий (выше 50), его надо либо снизить или употреблять в небольшом количестве. Снизить его можно, если к сладкой дыне добавить немного ягод, овощей (приготовить, например, фруктово-ягодный или овощной салат", - рассказывает Скиталинская.

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Диетолог отмечает, что ориентироваться нужно не только на гликемический индекс, но и на гликемические нагрузки.

"Гликемические нагрузки - это время, в течение которого повышенный уровень сахара держится в крови. Например, гликемический индекс арбуза и дыни достаточно высок, как и у конфеты, но гликемические нагрузки низкие, а у конфеты - высокие; после конфеты сахар в крови будет держаться долго, а после дыни и арбуза - нет. Поэтому понятно, что даже по этой причине лучше употреблять арбузы и дыни, чем конфеты", - советует она.

Кроме того, Скиталинская отмечает, что в арбузах и дынях много полезных свойств, поэтому не надо от них отказываться.

"Во-первых, они содержат много воды, калия, важного макроэлемента, который помогает для здоровья сердца и сосудов, который способствует выведению лишней жидкости из организма, уменьшает отеки, помогает очищать печень, почки. Кроме калия, еще йод, марганец, медь, фтор. Они важны для того, чтобы работали железы внутренней секреции, щитовидная железа, половые железы, чтобы хорошо росли волосы, ногти, была здоровой кожа. Еще одно ценное свойство - наличие пектина, растворимой клетчатки, которая, будто губка впитывает все вредное в организме и способствует росту полезных микроорганизмов в кишечнике. И все же важно эти вкусные ягоды употреблять правильно. Если человек здоров - то ешьте на здоровье, если у вас есть повышенный сахар, то можно добавлять в овощной салат, смешав с кислыми ягодами, или добавить к йогурту", - заключает врач.

Также она советует покупать арбузы и дыни подальше от дороги.

"Важно выбирать арбуз и дыню не у самой дороги или у большой трассы. Там в воздухе большое количество вредных веществ, все это может оседать на поверхности арбузов и дынь. Поэтому все перед тем, как принимать, обязательно помойте щеткой с мылом", - акцентирует внимание Скиталинская.

Как ранее сообщал УНН, напитки с синтетическими сахарозаменителями негативно влияют на клетки поджелудочной железы, что может привести к болезням, поэтому их не рекомендуют употреблять ни взрослым, ни детям.