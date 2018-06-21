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Сезон дієт у розпалі: схуднути допоможе шампанське

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Регулярне вживання шампанського сприяє схудненню. До такого висновку прийшли американські вчені, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Так, дієтологи провели дослідження і з'ясували, що щоденне вживання 1-2 келихів шампанського дозволяє скинути зайву вагу.

"Жінка може випивати без наслідків 3 одиниці спиртного в день і не більше 14 одиниць на тиждень. Два келихи шампанського дійсно потрапляють в рекомендації споживання алкоголю, затверджені Департаментом охорони здоров'я", - зазначила дієтолог Елізабет Вейшзельбаум.

А напередодні літнього сезону, келих шампанського в день покращить настрій, заспокоїть апетит до того ж - допоможе скинути зайві кілограми, вважають дослідники.

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"У звичайному келиху шампанського міститься лише 91 калорія, але при цьому напій відчутно знижує апетит. При цьому, якщо худнути за допомогою ігристого вина, можна не відмовляти собі практично ні в яких інших продуктах.

Головне правило - приділити увагу споживанню високоякісних, поживних і ситних страв. За день варто споживати близько 1200-400 калорій, такої кількості цілком вистачить, щоб відчувати насичення протягом доби", - відзначають дослідники.

Як писав УНН, українці потроху змінюють свої алкогольні смаки, і саме вино стає все більш популярним серед вітчизняних споживачів.

Відзначимо, що недавно вітчизняний виробник алкоголю - компанія Beverage Trading Company - представив нову лінійку сучасних вин під назвою Felicitas. Вона складається з п'яти позицій: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.

При цьому Traminer і Feteasca Neagra є напівсолодкими винами, а Pinot Noir, Viorica і Feteasca Regala - класичними сухими.

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