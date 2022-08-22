Сезон "бавовни" прийшов у Нову Каховку: соцмережі пишуть про влучання у склад боєприпасів

Цитата

"Бавовняний сезон не лише в Криму! "Бавовняна плантація" в Каховці. Відео від місцевих мешканців. Далі буде!" - написав Братчук.

Нагадаємо

21 серпня у Криму знову лунали вибухи. У соцмережах повідомляють про "бавовну" в Євпаторії та Саках.