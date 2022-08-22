Сезон "бавовни" прийшов у Нову Каховку: соцмережі пишуть про влучання у склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Соцмережі пишуть про влучання в склад боєприпасів в окупованій Новій Каховці, офіційного підтвердження поки немає. Відео "бавовни" від місцевих мешканців оприлюднив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає УНН.
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"Бавовняний сезон не лише в Криму! "Бавовняна плантація" в Каховці. Відео від місцевих мешканців. Далі буде!" - написав Братчук.
Нагадаємо
21 серпня у Криму знову лунали вибухи. У соцмережах повідомляють про "бавовну" в Євпаторії та Саках.