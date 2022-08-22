Сезон "хлопка" пришел в Новую Каховку: соцсети пишут о попадании в склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Соцсети пишут о попадании в склад боеприпасов в оккупированной Новой Каховке, официального подтверждения пока нет. Видео "хлопка" от местных жителей обнародовал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, передает УНН.
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"Хлопковый сезон не только в Крыму! "Хлопковая плантация" в Каховке. Видео от местных жителей. Продолжение следует!" – написал Братчук.
Напомним
21 августа в Крыму снова звучали взрывы. В соцсетях сообщают о "хлопке" в Евпатории и Саках.