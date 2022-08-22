Сезон "хлопка" пришел в Новую Каховку: соцсети пишут о попадании в склад боеприпасов

Цитата

"Хлопковый сезон не только в Крыму! "Хлопковая плантация" в Каховке. Видео от местных жителей. Продолжение следует!" – написал Братчук.

Напомним

21 августа в Крыму снова звучали взрывы. В соцсетях сообщают о "хлопке" в Евпатории и Саках.