Сейм Литви ініціює дискусію щодо перейменування росії на московію
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Сейм Литви розпочав дискусію про те, чи має сенс змінювати топонім «росія» на «москва» литовською мовою, повідомив член Сейму Раймундас Лопата, передає УНН з посиланням на 15min.lt.
Деталі
За його словами, політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, які він представить Сейму у своїй доповіді «росія та московія: 5 тезисів брехні та умовчань».
На думку депутата Сейму, путін підтримує розпочату ним в Україні війну зі спотвореною та брехливою історією, тому в Литві варто порушити питання, чи не сприймається історична роль росії спотворено - як і сама назва країни.
«Ми називаємо росію росією, тому що так росія насамперед називає себе. Дивлячись з історичної точки зору Великого князівства Литовського, ми шукатимемо більш прийнятну та точну оцінку історичної ролі цієї країни для Литви та Заходу, ніж закріплений у свідомості західників великоруський наратив. Відповідно, ми уточнюватимемо, як правильніше буде назвати країну, яку ми традиційно називаємо росією: росія, чи московія, чи якось інакше», - цитує видання пресреліз Лопати.