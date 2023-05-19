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Сейм Литви ініціює дискусію щодо перейменування росії на московію

Сейм Литви ініціює дискусію щодо перейменування росії на московію

Київ • УНН

 • 647814 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Сейм Литви розпочав дискусію про те, чи має сенс змінювати топонім «росія» на «москва» литовською мовою, повідомив член Сейму Раймундас Лопата, передає УНН з посиланням на 15min.lt.

Деталі

За його словами, політики шукатимуть рішення на основі висновків історика Альфреда Бумблаускаса, які він представить Сейму у своїй доповіді «росія та московія: 5 тезисів брехні та умовчань».

На думку депутата Сейму, путін підтримує розпочату ним в Україні війну зі спотвореною та брехливою історією, тому в Литві варто порушити питання, чи не сприймається історична роль росії спотворено - як і сама назва країни.

«Ми називаємо росію росією, тому що так росія насамперед називає себе. Дивлячись з історичної точки зору Великого князівства Литовського, ми шукатимемо більш прийнятну та точну оцінку історичної ролі цієї країни для Литви та Заходу, ніж закріплений у свідомості західників великоруський наратив. Відповідно, ми уточнюватимемо, як правильніше буде назвати країну, яку ми традиційно називаємо росією: росія, чи московія, чи якось інакше», - цитує видання пресреліз Лопати.

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