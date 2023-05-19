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Сейм Литвы инициирует дискуссию о переименовании россии в московию

Сейм Литвы инициирует дискуссию о переименовании россии в московию

Киев • УНН

 • 647809 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сейм Литвы начал дискуссию о том, имеет ли смысл менять топоним «россия» на «москва» на литовском языке, сообщил член Сейма Раймундас Лопата, передает УНН со ссылкой на 15min.lt.

Детали

По его словам, политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, которые он представит Сейму в своем докладе «россия и московия: 5 тезисов лжи и умолчаний».

По мнению депутата Сейма, путин поддерживает начатую им в Украине войну с искаженной и лживой историей, поэтому в Литве стоит поднять вопрос, не воспринимается ли историческая роль россии искаженно - как и само название страны.

«Мы называем россию россией, потому что так россия прежде всего называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепленный в сознании западников великорусский нарратив. Соответственно, мы будем уточнять, как правильнее будет назвать страну, которую мы традиционно называем россией: россия, или московия, или как-то иначе», — цитирует издание пресс-релиз Лопаты.

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