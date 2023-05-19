Сейм Литвы инициирует дискуссию о переименовании россии в московию
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Сейм Литвы начал дискуссию о том, имеет ли смысл менять топоним «россия» на «москва» на литовском языке, сообщил член Сейма Раймундас Лопата, передает УНН со ссылкой на 15min.lt.
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По его словам, политики будут искать решение на основе выводов историка Альфреда Бумблаускаса, которые он представит Сейму в своем докладе «россия и московия: 5 тезисов лжи и умолчаний».
По мнению депутата Сейма, путин поддерживает начатую им в Украине войну с искаженной и лживой историей, поэтому в Литве стоит поднять вопрос, не воспринимается ли историческая роль россии искаженно - как и само название страны.
«Мы называем россию россией, потому что так россия прежде всего называет себя. Глядя с исторической точки зрения Великого княжества Литовского, мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны для Литвы и Запада, чем закрепленный в сознании западников великорусский нарратив. Соответственно, мы будем уточнять, как правильнее будет назвать страну, которую мы традиционно называем россией: россия, или московия, или как-то иначе», — цитирует издание пресс-релиз Лопаты.