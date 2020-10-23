СЕТАМ виставив на аукціон будівлю по переробці риби та морепродуктів за 15 млн грн

“На електронному аукціоні OpenMarket (ДП „СЕТАМ“ Міністерства юстиції України) виставлено будівлю по переробці риби та морепродуктів за стартовою ціною 15 244 480 грн. Будівля (площа 4217,7 кв.м) та земельна ділянка (0,9500 га) знаходяться в Київській обл., Васильківський р-н, селі Саливонки, вул. Леніна, 2”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що цільове призначення земельної ділянки — для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості.

Додається, що дата проведення аукціону назначена 6 листопада 2020 року, а гарантійний внесок складає 762 224.00 грн.

“Риба та морепродукти — це не тільки джерело білка та мікроелементів, але й сировина для фармакологічної та косметичної галузей промисловості. Саме тому такий актив має усі шанси знайти нового власника вже на цих торгах. Особливо, якщо врахувати те, що лот вже уцінений на 20% від початкової вартості”, — повідомив генеральний директор ДП “СЕТАМ” Олександр Мамро.

Нагадаємо, Державне підприємство “СЕТАМ” Міністерства юстиції України продало на електронному аукціоні арештовані птахофабрику та майновий комплекс під Києвом олігарха-боржника Олега Бахматюка за майже 1 млрд грн.