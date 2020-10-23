СЕТАМ выставил на аукцион здание по переработке рыбы и морепродуктов за 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины выставило на аукцион здание по переработке рыбы и морепродуктов по стартовой цене 15244480 грн. Об этом сообщает пресс-служба ГП, передает УНН.
"На электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлено здание по переработке рыбы и морепродуктов по стартовой цене 15244480 грн. Здание (площадь 4217,7 кв.м) и земельный участок (0,9500 га) находятся в Киевской обл., Васильковский р-н, селе Саливонки, ул. Ленина, 2", - сказано в сообщении.
Отмечается, что целевое назначение земельного участка - для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности, земли промышленности.
Добавляется, что дата проведения аукциона назначена 6 ноября 2020 года, а гарантийный взнос составляет 762 224.00 грн.
"Рыба и морепродукты - это не только источник белка и микроэлементов, но и сырье для фармакологической и косметической отраслей промышленности. Именно поэтому такой актив имеет все шансы найти нового владельца уже на этих торгах. Особенно, если учесть то, что лот уже уцененный на 20% от начальной стоимости", - сообщил генеральный директор ГП "СЕТАМ" Александр Мамро.
Напомним, Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины продало на электронном аукционе арестованные птицефабрику и имущественный комплекс под Киевом олигарха должника Олега Бахматюка за почти 1 млрд грн.