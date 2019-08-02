Сестри Кіченок вийшли в чвертьфінал змагань "Прем'єр" в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок з перемоги стартували у парній сітці турніру "Mubadala Silicon Valley Classic" категорії "Прем'єр" у Сан-Хосе (США), інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Сестри Кіченок, посіяні під третім номером, святкували перемогу над дуетом чешки Марі Боузковою і Прісцилли Хон з Австралії - 7:6 (5), 6:2. За матч Людмила і Надія реалізували 3 шанси на брейк з 10, а на своїй подачі програли один гейм.
У чвертьфіналі наші тенісистки зіграють з японською парою Суко Аояма/Ена Сібахара
Відзначимо, що в 2017 році Кіченок дійшли до чвертьфіналу змагань у Сан-Хосе, а в минулому році Людмила і Надія стали фіналістками.