Сестри Кіченок вийшли в чвертьфінал змагань "Прем'єр" в США

Сестри Кіченок, посіяні під третім номером, святкували перемогу над дуетом чешки Марі Боузковою і Прісцилли Хон з Австралії - 7:6 (5), 6:2. За матч Людмила і Надія реалізували 3 шанси на брейк з 10, а на своїй подачі програли один гейм.

У чвертьфіналі наші тенісистки зіграють з японською парою Суко Аояма/Ена Сібахара

Відзначимо, що в 2017 році Кіченок дійшли до чвертьфіналу змагань у Сан-Хосе, а в минулому році Людмила і Надія стали фіналістками.