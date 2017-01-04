Сестра М.Джексона 50-річна Джанет Джексон народила первістка

“Джанет Джексон і її чоловік Віссам аль-Мана раді представити світові їх першого сина Ейсса аль-Мана,” — повідомив представник співачки.

Також наголошується, що Д.Джексон легко перенесла пологи і зараз відновлюється.

Джексон таємно вийшла заміж втретє в 2012 році. Її чоловік — Віссам аль-Мана — бізнесмен катарського походження.