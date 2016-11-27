Сестра Ф.Кастро не збирається приїжджати на похорон брата

“З огляду на шкідливі чутки про те, що я готувалася вирушити на Кубу на похорон, хочу уточнити, що я ніколи не поверталася на острів і у мене немає планів робити це,” — повідомила вона.

Х.Кастро додала, що серйозно переживає смерть рідної людини. Так само, за її словами, вона переживала смерть Рамона Кастро і Анхеліни Кастро.

Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.

Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.

Також у Кубі підписано указ про девять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.

Нагадаємо, похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.