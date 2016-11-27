Сестра Ф.Кастро не збирається приїжджати на похорон брата
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Хуаніта Кастро, сестра померлого лідера кубинської революції Фіделя Кастро, висловила співчуття у зв’язку з його смертю, однак заявила, що не планує бути присутнім на похоронах брата, передає УНН з посиланням на El Nuevo Herald.
“З огляду на шкідливі чутки про те, що я готувалася вирушити на Кубу на похорон, хочу уточнити, що я ніколи не поверталася на острів і у мене немає планів робити це,” — повідомила вона.
Х.Кастро додала, що серйозно переживає смерть рідної людини. Так само, за її словами, вона переживала смерть Рамона Кастро і Анхеліни Кастро.
Нагадаємо, 26 листопада стало відомо про смерть Фіделя Кастро, який помер у віці 90 років.
Як повідомляв УНН, тіло Ф.Кастро кремують.
Також у Кубі підписано указ про девять днів жалоби через смерть Ф.Кастро.
Нагадаємо, похорон Ф.Кастро призначено на 4 грудня.