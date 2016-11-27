Сестра Ф.Кастро не собирается приезжать на похороны брата
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Хуанита Кастро, сестра умершего лидера кубинской революции Фиделя Кастро, выразила соболезнования в связи с его смертью, однако заявила, что не планирует присутствовать на похоронах брата, передает УНН со ссылкой на El Nuevo Herald.
"Учитывая вредные слухи о том, что я готовилась отправиться на Кубу на похороны, хочу уточнить, что я никогда не возвращалась на остров и у меня нет планов делать это", - сообщила она.
Х.Кастро добавила, что серьезно переживает смерть родного человека. Так же, по ее словам, она переживала смерть Рамона Кастро и Анхелины Кастро.
Напомним, 26 ноября стал известно о смерти Фиделя Кастро, который умер в возрасте 90 лет.
Как сообщал УНН, тело Ф.Кастро кремируют.
Также в Кубе подписан указ о девять дней траура из-за смерти Ф.Кастро.