Сервісний центр згорів у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Вчора, 1 серпня, о 15:28 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Чигиринська, 42 в двоповерховій нежитловій будівлі. У будівлі розташовувався сервісний центр по обслуговуванню генераторів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й запобігли подальшому поширенню вогню.
Пожежа спричинила щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.
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Пожежу локалізовано о 16:17, ліквідовано о 16:37. Вогнем знищено п’ять електрогенераторів та мікрохвильову піч, а також пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 35 кв.м, точильний верстат та п’ять вікон.
До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.
Обставини та причини загорання встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.