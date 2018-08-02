Сервісний центр згорів у Львові

Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі й запобігли подальшому поширенню вогню.

Пожежа спричинила щільне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 3-х ланок газодимозахисної служби.

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Пожежу локалізовано о 16:17, ліквідовано о 16:37. Вогнем знищено п’ять електрогенераторів та мікрохвильову піч, а також пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 35 кв.м, точильний верстат та п’ять вікон.

До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки.

Обставини та причини загорання встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.