Сервисный центр сгорел во Львове

Спасатели оперативно прибыли на место пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Пожар вызвал плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичной многоэтажке загорелись балконы с пятого по восьмой этажи

Пожар локализован в 16:17, ликвидирован в 16:37. Огнем уничтожено пять электрогенераторов и микроволновую печь, а также повреждены деревянное перекрытие на площади 35 кв.м, точильный станок и пять окон.

К ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.