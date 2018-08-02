Сервисный центр сгорел во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Вчера, 1 августа, в 15:28 к спасателям поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Чигиринская, 42 в двухэтажном нежилом здании. В здании располагался сервисный центр по обслуживанию генераторов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Спасатели оперативно прибыли на место пожара и предотвратили дальнейшее распространение огня.
Пожар вызвал плотное задымление, поэтому пожарные работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы.
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Пожар локализован в 16:17, ликвидирован в 16:37. Огнем уничтожено пять электрогенераторов и микроволновую печь, а также повреждены деревянное перекрытие на площади 35 кв.м, точильный станок и пять окон.
К ликвидации пожара привлекли 18 спасателей и 4 единицы спецтехники.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.