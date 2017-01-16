Сервіс “Безпритульні тварини” запрацював у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 січня. УНН. Відсьогодні на сайті міської ради Кропивницького, в рамках програми “Регулювання чисельності безпритульних тварин на 2016-2020 роки”, запрацював сервіс “Безпритульні тварини” на платформі Animal-id.info.
Про це повідомив помічник міського голови Андрій Лейбенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Згідно з інформацією, Animal-id.info — це сучасна некомерційна міжнародна платформа яка об’єднує національні та локальні бази даних ідентифікованих тварин; міжнародні сервіси пошуку загублених тварин; сервіс адопції бездомних тварин.
Наразі громадські організації, які опікуються безпритульними тваринами, почали наповнювати зазначений ресурс.