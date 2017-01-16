Сервис "Бездомные животные" заработал в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 16 января. УНН. С сегодняшнего дня на сайте городского совета Кропивницкого, в рамках программы "Регулирование численности бездомных животных на 2016-2020 годы", заработал сервис "Бездомные животные" на платформе Animal-id.info. Об этом сообщил помощник городского головы Андрей Лейбенко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Согласно информации, Animal-id.info - это современная некоммерческая международная платформа объединяющая национальные и локальные базы данных идентифицированных животных; международные сервисы поиска потерянных животных; сервис адопции бездомных животных.
Сейчас общественные организации, которые занимаются бездомными животными, начали наполнять указанный ресурс.