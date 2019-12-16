Сертифікацію "Укренерго" необхідно виконати якомога швидше - Енергоспівтовариство
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Уряду України необхідно дозволити "Укренерго" слідувати моделі анбандлінгу ISO, щоб компанія могла отримати сертифікацію якомога швидше. Про це заявив директор секретаріату Енергетичного Співтовариства Янез Копач під час презентації звіту про виконання Україною зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством, передає кореспондент УНН.
"За допомогою закону про ринок електроенергії 2017 року Україна транспонувала практично всі положення так званого "третього енергопакету"... Мабуть, найбільш невирішеним питанням на даний момент є анбандлінг "Укренерго". Ринок електроенергії передбачає, що модель анбандлінгу "Укренерго" - це тільки модель ownership unbundling", - сказав він.
Копач нагадав, що у випадку з "Нафтогазом" було дві моделі: ownership unbundling і ISO (Independent System Operator). Надалі "Нафтогаз" вибрав модель ISO.
"В "Укренерго" такої можливості немає, і, так як в минулому місяці проходило обговорення закону про анбандлінг Нафтогазу, деякі члени Верховної Ради представили положення, яке взагалі не допускає застави будь-якої державної власності в енергетичній інфраструктурі. Це означає, що "Укренерго" не може слідувати моделі ownership unbundling. Таким чином, ви повинні змінити закон про ринок енергії і дозволити "Укренерго" слідувати іншій моделі, наприклад, ISO, щоб вони могли отримати сертифікацію", - заявив він.
Копач також зазначив, що для України зробити це дуже важливо. Зокрема, сертіфікація "Укренерго" є умовою продовження синхронізації з Європейською Синхронною Зоною (Synchronous Area).
"Ви повинні виконати цю сертифікацію "Укренерго" якомога швидше", - додав він.
Як повідомлялося раніше, в уряді відзвітувалися про виконання Україною зобов'язань перед Енергоспівтовариством.