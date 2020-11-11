Сертифікати для тих, хто не хворий на "ковід": у Раді пояснили, навіщо вони потрібні

Сертифікати для тих, хто не хворий на "ковід": у Раді пояснили, навіщо вони потрібні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Словаччині учасникам загальнонаціонального тестування на "ковід", які отримали негативний результат, видають спеціальний сертифікат. Власники цих сертифікатів звільняються від більшості обмежень під час другої хвилі пандемії коронавірусу. Про це УНН розповіла заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
"Про необхідність розробки та впровадження стратегії масового тестування населення України та видачу подібних сертифікатів я говорила ще у квітні 2020 року. Власники таких сертифікатів звільняються від більшості обмежень, які запроваджуються під час другої хвилі пандемії. Тобто вони можуть ходити на роботу, у магазини, займатися бізнесом і таке інше. Ось це справжній адаптивний карантин, адже люди, які є протестованими державою — не виключаються з економічного і соціального життя країни", - розповіла Кондратюк.
Саме тому, на її думку, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову так важливо звернути увагу на досвід Словаччини.
"Тим більше, є ухвалена постанова Верховної Ради, яка зобов’язує Кабінет Міністрів розгорнути мережу лабораторій та мобільних бригад і забезпечити українцям 100 тис. безкоштовних тестів на COVID-19 на добу", - підсумувала вона.