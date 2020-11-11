Сертифікати для тих, хто не хворий на "ковід": у Раді пояснили, навіщо вони потрібні

"Про необхідність розробки та впровадження стратегії масового тестування населення України та видачу подібних сертифікатів я говорила ще у квітні 2020 року. Власники таких сертифікатів звільняються від більшості обмежень, які запроваджуються під час другої хвилі пандемії. Тобто вони можуть ходити на роботу, у магазини, займатися бізнесом і таке інше. Ось це справжній адаптивний карантин, адже люди, які є протестованими державою — не виключаються з економічного і соціального життя країни", - розповіла Кондратюк.

Саме тому, на її думку, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та міністру охорони здоров’я Максиму Степанову так важливо звернути увагу на досвід Словаччини.

"Тим більше, є ухвалена постанова Верховної Ради, яка зобов’язує Кабінет Міністрів розгорнути мережу лабораторій та мобільних бригад і забезпечити українцям 100 тис. безкоштовних тестів на COVID-19 на добу", - підсумувала вона.