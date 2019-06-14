Серійному ґвалтівнику у Києві дали максимальний термін покарання

КИЇВ. 14 червня. УНН. Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 42-річного чоловіка, який на території Оболонського району Києва у період часу з квітня по липень 2014 року вчинив 7 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та злочини проти власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.