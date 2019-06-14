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Серійному ґвалтівнику у Києві дали максимальний термін покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Київська місцева прокуратура № 5 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 42-річного чоловіка, який на території Оболонського району Києва у період часу з квітня по липень 2014 року вчинив 7 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи та злочини проти власності. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Серійному ґвалтівнику у Києві дали максимальний термін покарання

Своїми жертвами зловмисник обирав переважно жінок 22 – 32 роки, які були не здатні чинити опір в нічний час доби.

Зловмисника затримали працівники Оболонського районного управління за допомогою потерпілої, яка відразу ж після вчинення злочину відносно неї, вказала на зловмисника, як на особу, що вчинила правопорушення.

Як з'ясувалося, лише у період з квітня 2014 року по липень 2014 роки чоловік здійснив 7 таких нападів.

За принципової позиції Київської місцевої прокуратури № 5 до покарання у виді 9 років 6 місяців позбавлення волі Оболонським районним судом м. Києва засуджено мешканця столиці за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 152, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 152, ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 152, ч.2 ст. 152 КК України (згвалтування), ч.2 ст. 153, (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч.2 ст. 186 КК України (грабіж).

Вказане покарання є максимальним, яке передбачене вказаними статями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, з 2014 по 2018 роки в Україні зменшилася кількість облікованих кримінальних проваджень за статтею зґвалтування.

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