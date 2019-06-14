Серийному насильнику в Киеве дали максимальный срок наказания

Своими жертвами злоумышленник выбирал преимущественно женщин 22 - 32 лет, которые были не способны сопротивляться в ночное время суток.

Злоумышленника задержали сотрудники Оболонского районного управления с помощью потерпевшей, которая сразу же после совершения преступления в отношении нее, указала на злоумышленника, как на лицо, совершившее правонарушение.

Как выяснилось, только в период с апреля по июль 2014 года мужчина совершил 7 таких нападений.

По принципиальной позиции Киевской местной прокуратуры № 5 к наказанию в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы районный суд г.. Киева осужден житель столицы за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 15 ч.1 ст. 152, ч.2 ст. 15 ч.2 ст. 152, ч.3 ст. 15 ч.2 ст. 152, ч.2 ст. 152 УК Украины (изнасилование), ч.2 ст. 153, (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.2 ст. 186 УК Украины (грабеж).

Указанное наказание является максимальным, которое предусмотрено указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, с 2014 по 2018 годы в Украине уменьшилось количество учтенных уголовных производств по статье изнасилование.