Серійного нападника на кредитні установи затримали в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Києві правоохоронці затримали серійного нападника на кредитні установи. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка під час комплексного відпрацювання району. Він вийшов із кредитного кафе та швидко пішов у сторону метро. В руках у нього був пакет, а обличчя прикривав шарф.
Коли співробітники поліції попросили чоловіка зупинитися, він кинувся бігти. Але вже через кілька хвилин втікач опинився у кайданках.
Під час спілкування із підозрюваним поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що на пункт надання “швидких” кредитів, із приміщення якого вийшов молодик, скоєно розбійний напад. Пригрозивши зброєю, зловмисник почав вимагати гроші, тож жінка віддала йому 11000 гривень. Після цього зловмисник втік.
Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у нього газовий револьвер і гроші. Його затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Правопорушник підозрюється у скоєнні дев’яти аналогічних злочинів.
Як повідомляв УНН, у Чернівцях поліція затримала злочинну групу, яка обкрадала банкомати.