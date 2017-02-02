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Серийного нападающего на кредитные учреждения задержали в Киеве

Киев • УНН

 • 9843 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Киеве правоохранители задержали серийного нападающего на кредитные учреждения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Серийного нападающего на кредитные учреждения задержали в Киеве

Правоохранители заметили подозрительного мужчину во время комплексной отработки района. Он вышел из кредитного кафе и быстро пошел в сторону метро. В руках у него был пакет, а лицо прикрывал шарф.

Когда сотрудники полиции попросили мужчину остановиться, он бросился бежать. Но уже через несколько минут беглец оказался в наручниках.

Во время общения с подозреваемым полицейские получили оперативную информацию о том, что на пункт предоставления "быстрых" кредитов, из помещения которого вышел молодой человек, совершено разбойное нападение. Пригрозив оружием, злоумышленник потребовал деньги, поэтому женщина отдала ему 11 000 гривен. После этого злоумышленник скрылся.

Во время поверхностного осмотра полицейские обнаружили у него газовый пистолет и деньги. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правонарушитель подозревается в совершении девяти аналогичных преступлений.

Как сообщал УНН, в Черновцах полиция задержала преступную группу, которая обворовывала банкоматы.

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