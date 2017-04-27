Серійного крадія засудили на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Серійного крадія, який здійснив 18 крадіжок, на Кіровоградщині засудили на 5,5 років позбавлення волі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"За державного обвинувачення Новоукраїнської місцевої прокуратури до 5 років 6 місяців засуджено серійного крадія, на рахунку якого 18 злочинних епізодів", - йдеться у повідомленні.
Публічним обвинувачем в суді доведено, що обвинувачений вчинив 18 крадіжок чужого майна, проникаючи в житло та інші приміщення громадян. Потерпілими від вчинення злочинів були, в тому числі, особи похилого віку.
Вироком Новоукраїнського районного суду чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі.
Як повідомляв УНН 27 квітня, у Кропивницькому СБУ викрила привласнення бюджетних коштів при дорожніх роботах.